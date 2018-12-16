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Alparslan Kuytul'un eşine soruşturma

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul hakkında katıldığı yürüyüşler nedeniyle soruşturma açıldığı öğrenildi.

16 Aralık 2018 Pazar 16:41
Alparslan Kuytul'un eşine soruşturma

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul hakkında soruşturma açıldı.

Semra Kuytul'a Furkan Vakfı mensuplarının yaptığı yürüyüşler nedeniyle soruşturma açıldığı bildirildi.

Semra Kuytul'un, "2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kanununa muhalefet"ten ifadesinin alındığı da öğrenildi.

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Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 16:41
  1. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul

YORUM YAZ

  • sesses17 dk önce
    sokaklarda bir sürü gezici eylemciler, çapulcular bir de sapkın lgbtler eylem yapıyor onları da alın
  • ökkeşökkeş29 dk önce
    bu defa kuytulamadı.

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