Alparslan Kuytul'un eşine soruşturma
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul hakkında katıldığı yürüyüşler nedeniyle soruşturma açıldığı öğrenildi.16 Aralık 2018 Pazar 16:41
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul hakkında soruşturma açıldı.
Semra Kuytul'a Furkan Vakfı mensuplarının yaptığı yürüyüşler nedeniyle soruşturma açıldığı bildirildi.
Semra Kuytul'un, "2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kanununa muhalefet"ten ifadesinin alındığı da öğrenildi.
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