Alparslan Kuytul MHP'yi hedef aldı! 'Bize karşı özel bir ekip kurmuşlar'

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Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul, yabancı merkezli medya kuruluşları ile CHP yandaşı isimlerin ekranında boy göstermeyi sürdürüyor.

Geçtiğimiz gün ülkesini İngilizlere şikayet eden Kuytul, bu seferde Alman yayın organı DW Türkçe'den Nevşin Mengü'ye konuştu.





MHP'ye iftira attı!

Provokatif söylemlerine devam eden Kuytul, Milliyetçi Hareket Partisi'ni hedef aldı. Kuytul, "Olayı tamamen MHP üstlendi. Polislerin zaten tamamen MHP'nin kontrolünde olduğunu bilmeyen yok." dedi.

Kuytul, sözlerine şöyle devam etti:

Zaten bize saldıran polislerin hepsinin bıyığından da MHP'li oldukları belliydi. Özel bir ekibi kurmuşlar, hepsi aynı görüşte ve çok doldurmuşlar gencecik çevik kuvvet polislerini. Bizim hakkımızda iftiralar atarak o genç polisleri oraya getirip bize saldırttılar.