Alparslan Kuytul: Kabul etmiyorum

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işledikleri ileri sürülen vakıf yöneticisi 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, vakıf yöneticileri tutuksuz sanık Gökhan Y. ile avukatları hazır bulundu. Sanık Mahfuz Ç. ise duruşmaya katılmadı.

Bu davada tutuksuz yargılanan ancak Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen diğer bir dava kapsamında tutuklu bulunan sanık Alparslan Kuytul ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Kuytul'un video söylemlerine yönelik yürütülen ek soruşturma kapsamında hazırlanan 28 sayfalık birleştirme talepli iddianameye karşı savunması alınan sanık Kuytul, FETÖ/PDY ve PKK terör örgütü lehine hiçbir konuşma yapmadığını iddia etti.

"Benim konuşmalarımın FETÖ/PDY ve PKK ile alakası yoktur"

Darbe girişimini destekleyen bir açıklama yapmadığını savunan Kuytul, "Benim konuşmalarımın FETÖ/PDY ve PKK ile alakası yoktur. Ben terör örgütleri aleyhine konuşmalar yaptım. Şeriat Devleti adı altında bir whatsapp grubu oluşturmadım. Hiçbir istihbarat örgütüyle bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Savunması alınan sanık Gökhan Y. de terör örgütü propagandası yapmadığını ileri sürdü.

Değerlendirmesi alınan duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dava dosyasının taraflarına tevdi edilmesi ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, vakfın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul hakkında "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve zincirleme şekilde terör örgütünün propagandasını yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yeni bir dava açılmıştı.