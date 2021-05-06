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Alparslan Kuytul hakkında yeni karar

Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltı süresiyle ilgili yeni bir karar alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 14:50:00 -
Alparslan Kuytul hakkında yeni karar

Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltı süresi uzatıldı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Kuytul, yeniden emniyete götürüldü.

Adana'da, 3 Mayıs gecesi yanındaki kalabalık grup ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek 22 camide toplanmaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Furkan Vakfı kurucu eski başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltı süresi uzatıldı.

 

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