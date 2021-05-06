Alparslan Kuytul hakkında yeni karar
Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltı süresiyle ilgili yeni bir karar alındı.
Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltı süresi uzatıldı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Kuytul, yeniden emniyete götürüldü.
Adana'da, 3 Mayıs gecesi yanındaki kalabalık grup ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek 22 camide toplanmaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Furkan Vakfı kurucu eski başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltı süresi uzatıldı.