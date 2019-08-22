Alparslan Kuytul hakkında karar verildi!

Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı Başkanı Ali Alagöz ve 44 kişinin yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada Kuytul’un tutukluluğunun devamına karar verildi.

Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı Başkanı Ali Alagöz ve 44 kişinin Adana 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlaması ile yargılandığı davanın 3’üncü duruşması sona erdi. Alparslan Kuytul’un tutukluluğunun devamına karar verildi.

Furkan Vakfı üyeleri yasağa rağmen İnönü Caddesi’nde buluşarak basın açıklaması yaptı. İnönü Caddesi’nde yüzlerce kişinin katıldığı açıklamada konuşan vakıf avukatı duruşma tarihinin adli tatil süresi içerisinde bir tarihe verilmesinin Alparslan Kuytul’u tahliye etmemek için kasıtlı olarak yapıldığını belirterek Kuytul’un suçlu değil bir siyasi rehine olarak cezaevinde bulunduğunu ifade etti.

Alparslan Kuytul davasında flaş gelişme!

Eylemler yasaklanmıştı

İnönü Caddesi’ndeki açıklamanın ardından yüzlerce vatandaş namaz kılmak için Kemeraltı Cami’ye sloganlarla yürüdü. Yürüyüş sırasında polis müdahale etmezken yürüyüşün yasa dışı olduğu, eylemlerin yasaklandığı anonsları yapıldı.