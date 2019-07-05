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Alparslan Kuytul hakkında flaş gelişme!

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alparslan Kuytul’un dün görülen davasında tutukluluğuna devam kararı verildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:47
Alparslan Kuytul hakkında flaş gelişme!

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan vakfın Kurucu Genel Başkanı Alparslan Kuytul’un yargılandığı davanın dün görülen duruşmasında Kuytul'un tutukluluğunun devamına karar verildi. Kuytul'un serbest bırakılması için yapılan yürüyüşe katılan kızları hakkında ise dava açıldığı iddia edildi.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, 2003 ve 2004 doğumlu kızları hakkında açıldığını iddia ettiği davaya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi:

"Evrakta yazdığı gibi ben çocuklarımı herhangi bir suça (!) sürüklemedim aksine onlara onurlu duruş, hakka sahip çıkış örneği gösterdim, cesareti öğrettim. Bu süreçte her zaman yanımda olan, yaşlarına bakmadan bana destek ve moral veren çocuklarımla gurur duyuyorum..Neyseki böylesi çarpık algılara kapalı bir aileyiz, hatta arkadaşlarımız olarak bu konuda algılarımız kapalı çok şükür... Biz haklıyız ve hakkın daima yanındayız"

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:47
  1. Adana
  2. Alparslan Kuytul

YORUM YAZ

  • salihsalih1 sa önce
    müslüman müslümana bunu neden yapar? CHP mi yönetiyor bizi?
  • Sinoplu Sinoplu 1 sa önce
    Hadi  bölücüler sizi kimseyi beğenmezsiniz en doğrusunu siz biliyorsunuz diğer cemaatlere sızıp gençleri devşiriyorsunuz hadi ordan
  • ömerömer1 sa önce
    varya bu adamı hanzalayı nureddini serbest bırakmak islama cinayettir chp kadar dine zararları var bunların

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