Alparslan Kuytul davasında flaş gelişme!

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un "Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Furkan Vakfı üyeleri adliyenin önünde davanın sonucunu bekliyor.

Protesto gösterisi yapılması yasaklandı

Adana Valiliği, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu kişilerin yargılanacağı 22 Ağustos tarihi öncesinde eylem ve protesto gösterisi yapılmasını yasakladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Vakfın kurucusu konumunda bulunan Alparslan Kuytul'a ve Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticilerine destek vermek amacıyla, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı adı altında veya bu vakıf ile bağlantısı bulunan şahıslar tarafından, 21 Ağustos günü saat 17.00'den başlayarak 25 Ağustos günü saat 23.59'a kadar, ilimiz genelinde park, bahçe, genel yollar, kamu binaları önleri, sivil toplum kuruluşu önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve bu gibi tüm faaliyetlerin eylem/etkinliklerin yapılmasının ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek olan şahısların ve araçların Adana İl Merkezine girişlerinin Adana Valiliği oluruyla yasaklanmasına karar verildi.

Furkan Vakfı davasında kimler yargılanıyor? Dosyanın içeriği nelerden oluşuyor?

Adana 4.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı başkanı Ali Alagöz ve beraberindeki 44 Furkan Gönüllüsü "suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarından yargılanıyor.

Mahkeme süreci nasıl ilerledi?

Alparslan 8 Şubat 2018 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kuytul hakkındaki iddianame ise tutuklanmasından ancak 6 ay sonra hazırlandı. 3 Ekim 2018 tarihinde dosya "terör dosyası" ve "suç örgütü dosyası" olarak ikiye ayrıldı. 2 dosyadan da tutuklu yargılanan Kuytul terör dosyasından 8 Kasımda çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye aldı. 4 kez ertelenen mahkemenin yargı süreci ise devam ediyor.

Alparslan Kuytul tutuklu yargılandığı ikinci dosya olan "suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" dosyasından da 22 Ocakta gerçekleşen ilk duruşmada tahliye edilip serbest bırakıldı. Alparslan Kuytul ile beraber vakıf başkanı Ali Alagöz ve Veysel Dörtgöz de tahliye edildi. Ancak savcı tarafından üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu 24 saat geçmeden Alparslan Kuytul Kuytul ve vakıf başkanı Ali Alagöz tahliye kararının bozulması üzerine tekrardan tutuklandı. Söz konusu dosyanın 2.duruşması ise 10 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Dosyada hiçbir değişiklik olmamasına rağmen ilk duruşmada tahliye kararı veren 4. ACM bu kez tutukluluğun devam etmesine karar verdi.

10 Mayıs'taki davanın ardından konuşmuştu

Alparslan Kuytul, 10 Mayıs'ta görülen duruşmada suçlamaların asılsızlığını şu sözlerle ifade etti: Hakkımda hazırlanan bu İddianame ihtimallere ve varsayımlara göre düzenlenmiş olup emniyet fezlekesinin aynısı olup hukuki hatalar içermekte ve iftiralarla doludur. Hükümete beyat etmedim. Etmeyeceğim de! Kral çıplak. Bunu gizlemenin manası yok! Ben hükümeti bazı noktalarda tenkit ettiysem de takdir ettiğim noktalar da olmuştur. Benim kimseye düşmanlığım yok. Ben kim yaparsa yapsın haksızlıklara ve zulümlere tepki gösteriyorum.