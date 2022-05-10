Alparslan Kuytul Ağrı Patnos L tipi cezaevine sevk edildi!

Avukat Bilal İpek, müvekkili Alparslan Kuytul'un Ağrı Patnos L tipi cezaevine sevk edildiğini açıkladı.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran İpek, "Müvekkilimiz Alparslan Kuytul'dan yeni haber alabildik. Kendisini Ağrı Patnos L tipine sevk etmişler. Adana ile arası 900 kilometre...! Sevk değil de sürgün ettiniz sanırım.." ifadelerini kullandı.

Alparslan Kuytul, bir dönem Furkan Vakfı yöneticiliği yapan iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Kuytul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Adana Kürkçüler Cezaevi'ne gönderildi.

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ardından Ağrı Patnos L tipi cezaevine sevk edildi.

7 Milyon dolarlık senet imzalattırıldı iddiası!

İş adamı Koray Sarısaçlı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinde; kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, işkence gördüğünü, kendisine zorla 7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını iddia etti.

Kuytul ise savcılıktaki savunmasında, "Bu kaçırılma olayının benimle bir alakası yok. Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri ise tamamen soyut. Bu olay düzmece olabilir. Bu işi birtakım güçlerin planladığını düşünüyorum." dedi.