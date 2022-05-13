Alparslan Büyük Selçuklu'ya Diriliş Ertuğrul'dan ses getirecek transfer
TRT1'de Pazartesi günlerine damga vuran Alparslan Büyük Selçuklu dizisine ünlü oyuncu Burak Demir dahil oluyor.
Yakında sezon finali yapacak olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisine yeni bir konuk oyuncu girecek.
TRT’nin Akli Film imzalı “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisi yakında sezon finali yapacak. Yeni sezonda da seyirciyle buluşmaya devam edecek olan diziye yeni bir konuk oyuncu girecek.
Başarılı oyuncu Burak Demir, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın kutlu yolculuğunu anlatan diziye 26. bölümde konuk oyuncu olacak. Demir iki bölüm rol alacağı dizide Herve karakterine hayat verecek. Herve, “Alparslan Büyük Selçuklu”da Kekavmenos’un eski dostu, şimdilerde ise düşmanıdır.
Başarılı oyuncu geçmişte Diriliş Ertuğrul'da Hüsamettin Karaca karakteri ile izleyenlerin karşısına çıkmıştı.