  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Alparslan Büyük Selçuklu'ya Diriliş Ertuğrul'dan ses getirecek transfer
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'ya Diriliş Ertuğrul'dan ses getirecek transfer

TRT1'de Pazartesi günlerine damga vuran Alparslan Büyük Selçuklu dizisine ünlü oyuncu Burak Demir dahil oluyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 12:27:00 -
Alparslan Büyük Selçuklu'ya Diriliş Ertuğrul'dan ses getirecek transfer

Yakında sezon finali yapacak olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisine yeni bir konuk oyuncu girecek.

TRT’nin Akli Film imzalı “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisi yakında sezon finali yapacak. Yeni sezonda da seyirciyle buluşmaya devam edecek olan diziye yeni bir konuk oyuncu girecek.

Başarılı oyuncu Burak Demir, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın kutlu yolculuğunu anlatan diziye 26. bölümde konuk oyuncu olacak. Demir iki bölüm rol alacağı dizide Herve karakterine hayat verecek. Herve, “Alparslan Büyük Selçuklu”da Kekavmenos’un eski dostu, şimdilerde ise düşmanıdır.

Başarılı oyuncu geçmişte Diriliş Ertuğrul'da Hüsamettin Karaca karakteri ile izleyenlerin karşısına çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay