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Medya Alparslan Büyük Selçuklu'ya bomba isim! O geliyor
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'ya bomba isim! O geliyor

TRT1'de Pazartesi günleri ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisine sürpriz bir isim dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 07:38:00 -
Alparslan Büyük Selçuklu'ya bomba isim! O geliyor

 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi pazartesi akşamı seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor.

 

Akli Film imzalı dizi Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini izleyiciye aktarıyor.

Barış Arduç’un başrolünü oynadığı diziye flaş bir isim katılıyor.

Son olarak yine bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Kıbrıs’ta Rauf Denktaş’ı oynayan Devrim Saltoğlu fenomen dizinin kadrosuna katıldı.

 

Güçlü oyunculuğuyla tanınan Saltoğlu, dizide Alparslan’ın yeni düşmanına hayat verecek. Öte yandan başarılı oyuncu Devrim Saltoğlu geçen günlerde baba olmuş ve kızı Yaz’ı kucağına almıştı.

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