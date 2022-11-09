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Medya Alparslan Büyük Selçuklu'dan Yargı dizisine bomba transfer
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'dan Yargı dizisine bomba transfer

Alparslan Büyük Selçuklu'da Emir Bozan karakteri ile izleyenlerin karşısına çıkan Yurdaer Okur, Yargı dizisine dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 14:32:00 - 2022-11-09 14:36:59
Alparslan Büyük Selçuklu'dan Yargı dizisine bomba transfer

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yargı'da geçen pazar Yekta karakterini oynayan usta oyuncu Uğur Polat ve müfettiş Turgut Ali karakteriyle seyirciye sürpriz yapan Yurdaer Okur gece boyu listelerde yer aldı.

Geçmişte Sema Ergenekon’un yazdığı Karadayı dizisinde de savcı Turgut rolünü oynayan Yurdaer Okur’un “Yargı”da kaç bölüm oynayacağı merak konusu oldu.

Müfettiş Turgut Ali karakterinin bir bölüm daha hikâyede yer alacağı öğrenildi. En çok iş teklifi alan oyuncuların başında gelen Okur son olarak yine Ay Yapım imzalı “Aile” dizisiyle görüşüyor.

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