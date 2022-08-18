Alparslan Büyük Selçuklu'dan nefes kesen yeni sezon tanıtımı

Sultan Alparslan'ın destansı hikayesini konu alan "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinin yeni sezon 2. tanıtımı yayınlandı. Nefesleri kesen tanıtımda dizinin kadrosuna dahil olan yeni oyuncular görüldü.

Fahriye Evcen diziden ayrılmıştı

Dizinin başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen paylaşıyordu ancak Evcen’in tüm ısrarlara ve yapımcı Emre Konuk’un özel ricalarına karşın diziyi bırakmak istemesi hayranlarını da üzmüştü.

Fahriye Evcen’in oynadığı Akça Hatun karakterinin sezon finalinde ölmesi, izleyenler için şok edici bir son olmuştu. Evcen’in bir şekilde diziden ayrılmayacağını düşünenler, bu sonla birlikte ümitlerini de kaybetti. Kısa bir süre sonra Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen’in ikinci bebeklerine hamile olduğunun öğrenilmesi ile oyuncunun ayrılma nedeni de anlaşıldı.

Ailesine daha çok vakit ayırmak isteyen ve ikinci çocuk için karar veren Fahriye Evcen’in Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ayrılmasından sonra diziye heyecan katacak yeni karakterlerin geleceği tahmin ediliyordu.

Eylül ayında ekrana gelmesi beklenen dizide Barış Arduç’a başrolde eşlik edecek isim ise merak konusuydu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonunda iki kadın oyuncunun diziye dahil olduğu da bir süre önce ortaya çıktı. İlk isim aynı zamanda şarkıcı kimliğiyle de tanınan Öykü Gürman oldu. Gürman’ın dizide Öke Hatun karakterini oynayacağı öğrenildi. Öykü Gürman, yaptığı açıklamada, "Alparslan Büyük Selçuklu dizisine girdim. Öke Hatun karakteriyle, Yinal beyin eşiyim. Oyuncu arkadaşlarımla tanıştım" açıklamasını yapmıştı.

Diziye son katılan bir başka kadın oyuncu ile ilgili bilgi de yine yapımcı Emre Konuk’tan geldi. Konuk, sosyal medya hesabında Seferiye Hatun rolü ile Kayra Zabcı’nın Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonunda yer alacağını şöyle duyurdu:

"Sultan Alparslan’ın ölümsüz destanını anlattığımız dizimizin yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Merakla beklenen Seferiye Hatun karakterini kılıcını kuşanıp gece gündüz rolü için çalışan Kayra Zabcı canlandıracak."