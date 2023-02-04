Alparslan Büyük Selçuklu’da taze kan: Yeni bölümde kadro ifşa oldu! Herkesi şaşırtan iki sürpriz transfer
Barış Arduç'un başrolünde yer aldığı TRT1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Alparslan Büyük Selçuklu’nun kadrosuna iki yeni oyuncu katıldı. TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yerini alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde kadrosu genişlemeye devam eden dizideki bu gelişme izleyicileri heyecanlandırdı ve yeni bölümde neler olacak merak uyandırdı. İşte o detayalar
Başrollerinde Barış Arduç, Kayra Aleyna Zabçi gibi isimlerin yer aldığı ilgiyle takip edilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni bölümleri merakla beklenen dizinin kadrosuna yeni isimler katıldı.
Alparslan Büyük Selçuklu’nun yeni bölümlerinde iki usta tiyatrocu yer alacak. Yıldırım Fikret Urağ sevilen dönem dizisinin kadrosuna ‘Amidimülk’ rolüyle dahil olacak.
Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın yolculuğunu anlatan dizinin kadrosuna ayrıca Atsız Karaduman da dahil olacak. Karaduman, sevilen dizide ‘Aybars Bey’i canlandıracak.