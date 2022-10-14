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Medya Alparslan Büyük Selçuklu'da 'öldü' diye düşünülen isim geri dönüyor! Bomba bu kez patladı
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'da 'öldü' diye düşünülen isim geri dönüyor! Bomba bu kez patladı

İkinci sezonu ile ekranlara gelmeye başlayan Alparslan Büyük Selçuklu'da Tuğrul Bey'i oynayan Barış Bağcı diziye geri dönüyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 08:11:00 -
Alparslan Büyük Selçuklu'da 'öldü' diye düşünülen isim geri dönüyor! Bomba bu kez patladı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm sürprizleri ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisi yeni sezonunda da ilgiyle izleniyor. Akli Film imzalı dizinin yeni sürprizleri ortaya çıktı. Dizinin Sultan Tuğrul’u Barış Bağcı 32. bölümde yeniden Barış Arduç’lu dizinin ekibine geri dönüyor. Sultan Tuğrul Bağdat’tan geliyor.

Öte yandan hikâyeye yeni bir isim daha katılıyor. Genç oyuncu Dilara Yeşilyaprak reyting rekortmeni dizinin yeni yıldızı oldu.

 

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