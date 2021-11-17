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Medya "Alparslan: Büyük Selçuklu"da Fahriye Evcen uludu, sosyal medya koptu! İşte ulumasının nedeni
Medya

"Alparslan: Büyük Selçuklu"da Fahriye Evcen uludu, sosyal medya koptu! İşte ulumasının nedeni

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun rolünde yer alan Fahriye Evcen'in uluduğu sahne sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 21:44:00 -

TRT ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen'in kurtlarla iletişime geçmek için 'uluduğu' sahne sosyal medyada mizah konusu oldu.

Sosyal medyada gündem oldu

Mizah konusu haline gelen uluma sahnesi dizinin bile önüne geçti. Sosyal medyada Fahriye Evcen'in uluduğu sahneler kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.

İşte bahsi geçen sahne için yapılan yorumlardan bazıları;

- Necla, Oğuz'u çağırıyor.

- Sevdiğim bey Ülkücüyüm demiştir.

- Leyla'nın yurtdışından getirdiği pahalı kıyafetleri gören Necla.

- Ocak dışısın böyle uluma mı olur?

- Fahriye Evcenin uluma videosu düştü önüme uyuyamıyorum.

- Herkesin içinde bir uluma aşkı varmış meğer.

- Ben Fahriye Evcen'in yerinde olsam ulumazdım. Sosyal medyada bir ömür dalga geçilecek malzeme sonuçta. Gerçi bir uluma kaç paradır acaba?

- Fahriye Evcen, Büyük Selçuklu dizisinde uluma marifetiyle kurtlara bir takım mesajlar iletti.

- Az önce gördüğüm Fahriye Evcen'in uluma sahnesi gerçek mi? değil deyin nolur.

 

 

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