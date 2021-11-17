Alparslan Büyük Selçuklu'da Fahriye Evcen öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyanın diline düştü!

Fahriye Evcen'in, rol aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde 'uluma' sahnesi, sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede çok sayıda paylaşılan videoyla ilgili yapılan yorumlar Twitter'da 'Fahriye Evcen' ismini ilk sıralara taşıdı.

TRT ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterini oynayan Fahriye Evcen, kurtlarla iletişime geçmek için uludu.

Evcen'in 'uluduğu' sahne, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Fahriye Evecen uludu, sosyal medyada viral oldu

Çeşitli geyiklere konu olan sahne, dizinin önüne geçti. Hakkında çok sayıda paylaşım yapılan sahneyle ilgili yapılan yorumlar okuyanlara kahkaha attırdı.

Bahsi geçen sahne için ’Sevdiğim Bey, Ülkücüyüm demiştir’, ‘Ocak dışısın böyle uluma mı olur?’, ‘Herkesin içinde bir uluma aşkı varmış meğer’ gibi yorumlar yapıldı.