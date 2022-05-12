Alparslan Büyük Selçuklu'da beklenmedik ayrılık

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon dolu bölümleriyle pazartesi akşamlarına damga vuruyor.

Sultan Aparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 9 Mayıs Pazartesi akşamı 24. bölümüyle ekranlara geldi.

Nefes kesen sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile pazartesi akşamlarına damga vuran dizi, son bölümüyle de büyük ilgi gördü.

Ancak #AlparslanBüyükSelçuklu etiketiyle sosyal medyaya damgasını vuran dizinin son bölümünde izleyicileri şaşırtan bir veda yaşandı.

Karaca Hatun Akça'yı öldürmek istedi

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde; Akça Hatun'u öldürmek isteyen Karaca Hatun, eline aldığı hançerle Akça'ya saldırdı.

Karaca'nın elindeki hançeri almak için uğraşan ancak başarılı olamaya Akça, bir anda düştü ve baygınlık yaşadı.

Bu durumu fırsat bilen Karaca, Akça'yı bıçaklamak için harekete geçerken o sırada Süleyman içeri girdi.

Süleyman, Karaca'yı Akça'ya saldırmak üzereyken yakaladı ve ikili arasında kısa süreli bir boğuşma yaşandı.

Süleyman ve Karaca, takılıp yatağa düştü ve Karaca, kalbinden hançerlendi. Karaca'nın öldüğünü gören Fahriye büyük bir şok yaşarken Süleyman'ın, ''Hem hatunumu hem balamı öldürdüm!'' sözleri dikkati çekti.

Rabia Soytürk ölerek projeye veda etti

Böylece bir süredir Fahriye Evden'in ayrılacağı haberleriyle gündeme gelen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine veda eden isim Rabia Soytürk oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soytürk, hem dizi ekibine hem de izleyicilere teşekkür etti.

Soytürk, Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımda, ''Hoşçakalın canım Alparslan ekibi ve sevgili izleyicileri'' notunu düştü.