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Medya Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?
Medya

Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? Alparslan: Büyük Selçuklu 9. bölüm bugün var mı? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı? Destan, Kuruluş Osman dizilerinde olduğu gibi Alparslan Büyük Selçuklu dizisi de yılbaşı haftası nedeniyle yeni bölümü yayınlanmadı. Pazartesi günü TRT 1 izleyicilerin dizisi arasında Alparslan Büyük Selçuklu yer almakta. Geçen hafta yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkmayan Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı? sorusu sorulmakta. 10 Ocak 2022 Pazartesi TRT 1 yayın akışı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 13:45:00 - 2022-01-10 13:49:11
Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Destan yok mu, bu hafta yeni bölüm var mı? Destan 7.yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü izleyiciler tarafından bekleniyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Mehmet Özgür,  Fahriye Evcen,  Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya  ve birçok isim yer alıyor. Alparslan Büyük Selçuklu’nun bu hafta olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki 10 Ocak'ta Alparslan Büyük Selçuklu yok mu? Destan 9. yeni bölüm ne zaman?

alparslan büyük selçuklu

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

Alparslan Büyük Selçuk dizisinin yeni bölümü koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi. Dizi 9. Bölümü ile 17 Ocak Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

alparslan büyük selçuklu 9. bölüm

alparslan büyük selçuklu son bölüm

10 Ocak TRT 1 yayın akışı

05:00 Aslan Ailem

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan Büyük Selçuklu (Tekrar)

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