Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Destan yok mu, bu hafta yeni bölüm var mı? Destan 7.yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü izleyiciler tarafından bekleniyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Mehmet Özgür, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve birçok isim yer alıyor. Alparslan Büyük Selçuklu’nun bu hafta olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki 10 Ocak'ta Alparslan Büyük Selçuklu yok mu? Destan 9. yeni bölüm ne zaman?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

Alparslan Büyük Selçuk dizisinin yeni bölümü koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi. Dizi 9. Bölümü ile 17 Ocak Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

10 Ocak TRT 1 yayın akışı

05:00 Aslan Ailem

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan Büyük Selçuklu (Tekrar)