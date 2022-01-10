Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?
Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? Alparslan: Büyük Selçuklu 9. bölüm bugün var mı? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı? Destan, Kuruluş Osman dizilerinde olduğu gibi Alparslan Büyük Selçuklu dizisi de yılbaşı haftası nedeniyle yeni bölümü yayınlanmadı. Pazartesi günü TRT 1 izleyicilerin dizisi arasında Alparslan Büyük Selçuklu yer almakta. Geçen hafta yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkmayan Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı? sorusu sorulmakta. 10 Ocak 2022 Pazartesi TRT 1 yayın akışı.
Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Destan yok mu, bu hafta yeni bölüm var mı? Destan 7.yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü izleyiciler tarafından bekleniyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Mehmet Özgür, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve birçok isim yer alıyor. Alparslan Büyük Selçuklu’nun bu hafta olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki 10 Ocak'ta Alparslan Büyük Selçuklu yok mu? Destan 9. yeni bölüm ne zaman?
Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?
Alparslan Büyük Selçuk dizisinin yeni bölümü koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi. Dizi 9. Bölümü ile 17 Ocak Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak.
10 Ocak TRT 1 yayın akışı
05:00 Aslan Ailem
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan Büyük Selçuklu (Tekrar)