Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin bu akşam yani 2 Mayıs Pazartesi günü yeni bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışı 2 Mayıs Pazartesi

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi her hafta pazartesi günleri saat 20.00’de ekranlara geliyor. 2 Mayıs Pazartesi günü ramazan bayramının birinci günü olduğu için bu akşam dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek. TRT 1 ekranlarında bu akşam 20.00’de Bayram Havası isimli film gelecek. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünün 9 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

15.15 Ramazan Günlüğü

14.45 Kara Tahta

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Bayram Havası

22.30 Kasaba Doktoru