Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları büyük bir merakla kimler olduğu araştırılıyordu. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin benzeri olan TRT 1'in yeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'dan ilk fragman yayınlandı. Alparslan Büyük Selçuklu yeni fragmanı sonrası Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kim? Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun’u kim oynuyor? Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun kim? soruları da sorulmaya başladı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karekterini oynayan kim?

Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları merak uyandırdı. Türklerin Anadolu’ya Malazgirt Savaşı’yla girişini sağlayan Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın büyük kahramanlıklarla dolu destansı hayatını anlatıldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi TRT 1’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinin ilk fragmanı da yayımlandı.

Alparslan dizi oyuncuları kimler?

Barış Arduç, Fahriye Evcen, Erdinç Gülener ve Barış Bağcı, Esila Umut, Korel Cezayirli, Mehmet Özgür ve Mim Kemal Öke Alparslan Büyük Selçuklu’da oynayan oyuncular.

Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun’u kim oynuyor?

Sultan Alparslan'ı Barış Arduç canlandıracak. Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun’u Fahriye Evcen, Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor.

Fahriye Evcen kimdir?

Sinema ve dizi film oyuncusu olan Fahriye Evcen 4 Haziran 1986 yılında Solingen / Almanya doğdu. Almanya’ya Samsun’dan göç eden bir ailedendir. Fahriye Evcen’in Neşe, Ayşen ve Demet adında üç ablası bulunmaktadır. Yedi yaşında iken Alman Neo-Nazilerin Solingen kentindeki Türklerin yaşadığı evleri yakmasına şahit oldu. İlk ve ortaokulu tamamladıktan sonra Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesinde Sosyoloji okumaya başladı. Ancak bu okulda eğitimini yalnızca bir yıl sürdürebildi. Üniversitenin ilk yılında Türkiye’ye tatile gelen ve Oya Aydoğan’ın sunduğu bir programda izleyici olarak bulunan Evcen, bu esnada dizi yapımcıları tarafından keşfedildi. Dizi teklifi alan oyuncu, eğitimine ara vererek annesiyle birlikte Türkiye’ye taşındı.

Fahriye Evcen’in oyunculuğa başlaması 2005 senesinde TV’de oynanan “Asla Unutma” adlı diziyle başlamış ve oyunculuğu yapımcılar tarafından beğenilmiştir. Hemen bir yıl sonra 2006 senesinde “Hasret” adlı dizide yer aldıktan sonra “Yaprak Dökümü” dizisiyle kariyerine devam etti. 2010 senesine kadar süren dizide Necla rolünü alan oyuncu, bu dizi ile yapımcıların aradığı karakter olarak kendini gösterdi. Oyuncu bu arada ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde izleyicinin beğenisine sunulan “Cennet” adlı filmde de başrol oynadı. Bu yıllarda oynadığı “Aşk Tutulması”, “Sinyorina Enrica” ve “Takiye” adlı filmlerde rol alan sanatçı “Alvin ve Sincaplar 2” adlı filmde de seslendirme yaptı.

Fahriye Evcen, 2011 yılında “Yalancı Bahar” adlı dizide Zeynep Karaman karakteriyle oynadı. Ertesi yıl Özcan Deniz’in yönetmenliğinde ve birlikte başrolü paylaştıkları “Evim Sensin” adlı filmde Leyla karakterinde oynadı. Aynı yıl “Veda” dizisinde oynayan Evcen 2013 yılında “Çalıkuşu” dizisinde rol aldı, ancak dizinin ömrü kısa sürdü. 2014 senesinde yayınlanan TV dizisi “Kurt Seyit ve Şura”nın ikinci sezonunda rol aldı, ancak bu dizi de kısa sürdü.

Fahriye Evcen 2015 yılının Ocak ayında sinemalarda gösterime giren “Aşk Sana Benzer” adlı filmde Deniz karakteriyle oynadı. Sanatçı 2015 yılında başlayan “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizisinde Dilruba Sultan rolünü halen oynamaya devam etmektedir.

Almanya’da başlayan üniversite eğitimine beş yıl ara veren Fahriye Evcen, kısa bir hazırlık döneminden sonra Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümüne girdi ve eğitimini burada tamamladı. Oyuncu, Almanca, İngilizce ve İspanyolca dillerini iyi derecede bilmektedir.

Fahriye Evcen eşi kim?

29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi.

Fahriye Evcen dizi ve filmleri

Asla Unutma (2005), Hasret, Songül (2006), Cennet (2007), Aşk Tutulması, Pınar (2008), Yaprak Dökümü, Necla (2006-2010), Takiye: Allah Yolunda (2010), Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (2011), Yalancı Bahar, Zeynep (2011), Evim Sensin, Leyla (2012), Veda, Mehpare (2012), Çalıkuşu, Feride (2013-2014)[10], Kurt Seyit ve Şura, Mürvet (2014), Aşk Sana Benzer (sinema filmi, Deniz, 2015), Muhteşem Yüzyıl-Kösem, Dilruba Sultan (2015-).