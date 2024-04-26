Alparslan Bayraktar duyurdu! Akıllı enerji dönüşümü için mesaj... Türk dünyasına ve dünyaya çağrı yaptı

Türkiye, yenilenebilir enerjide sadece Avrupa’nın değil dünyanın lider ülkelerinden biri. Ramazan Bayramında ulaşılan tarihi rakam bunun en önemli göstergelerinden biri. Bayramın üçüncü günü Türkiye’nin tükettiği toplam elektriğin yüzde yüzde 78.5’i yenilenebilir kaynaklardan geldi.

Tüm dünya ile birlikte Türkiye’de karbon salınımı azaltma hedefine yönelik politikalar izlerken, bu adımların önemli dengeleri gözeterek atılması gerekiyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar da Dünya Enerji Konseyi için kaleme aldığı yazıda bu dengelere dikkat çekti.

“Türkiye'de enerji hedeflerimiz, arz güvenliğinin sağlanması, uygun maliyet, net sıfır emisyona ulaşılması ve enerji bağımsızlığının sağlanması gibi çok yönlüdür. Türkiye’nin enerjide kendine yeterliliği yakın zamanda yüzde 30’un üzerine çıktı. Bu başarı, ülkenin petrol ve gaz ithalatına yerli alternatifler yaratmak amacıyla hem yenilenebilir enerji kaynaklarının benimsenmesini hem de hidrokarbon arama ve üretimini içeren dengeli bir yaklaşımın sonucu olmuştur.”