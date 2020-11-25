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Biyografi Alparslan Aslan kimdir kaç yaşındadır? Alparslan Aslan’a verilen ceza ne kadar?
Biyografi

Alparslan Aslan kimdir kaç yaşındadır? Alparslan Aslan’a verilen ceza ne kadar?

Danıştay'a 2006'da saldırı düzenleyen Alparslan Aslan’ın cezası belli oldu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Alparslan Arslan’a verilen “Ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezasını onadı. Peki Alparslan Aslan kimdir kaç yaşındadır? İşte Alparslan Aslan’ın hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:16:00 -
Alparslan Aslan kimdir kaç yaşındadır? Alparslan Aslan’a verilen ceza ne kadar?

17 Mayıs 2006 yılında gerçekleşen Danıştay saldırısının faili olan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Alparslan Arslan’ın kim olduğu merak ediliyor. 

Alparslan Aslan kimdir?

Alparslan Arslan (1977 Bingöl Kiğı’da dünyaya geldi. 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay İkinci Dairesi'ne düzenlediği silahlı saldırı sonrası dört Danıştay üyesi yaralanmış ve hakim Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmiştir. Saldırının Ergenekon tarafından azmettirildiği iddiaları üzerine daha sonra Danıştay ve Ergenekon davaları birleştirilmiş ve Arslan'ın İstanbul'daki davada tekrar yargılanmaya başlanmıştır. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 90 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 25 Kasım 2020’de ise Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Alparslan Arslan’a verilen “Ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezasını onadı. 

 

 

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