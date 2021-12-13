Aloe Veranın faydaları nelerdir, nasıl kullanılır?

kullanım alanları her geçen gün artmaktadır. Alternatif tıp alanında ve kozmetik sektöründe kullanılan aloe vera jeli, birçok alanda kullanılma imkânı tanır. Özellikle cilt üzerinde oluşan bazı rahatsızlıklar ile ilgili problemlerin tedavisinde kullanılan bu bitki; makyaj temizleyicisi olarak, traş kremi, yüz yıkama jeli, peeling ürünü, ağız kokusu için gargara olarak, gece maskesi, kaş jeli gibi birçok farklı alanda jel şeklinde kullanılmaktadır.

Aleo Veranın bilinen faydaları

- Aloe Vera sindirim sistemini kuvvetlendirir.

- Mide rahatsızlıklarını en aza indirmektedir.

- Yıpranmış hücreleri yenilerken, onarma ve nemlendirme amaçlı da kullanılabilmektedir.

- Özellikle kuru ciltlerde sık karşılaşılan dökülme ve kızarıklık sorunlarını iyileştirmeyi sağlar.

- Kolon kanseri riskini azaltır.

- Bağırsak hastalıkları tedavisinde kullanılır.

- Bağırsak mantarlarını giderir.

- Vücuttaki enzimleri depolama özelliğine sahip olduğu bilinmektedir.

- Enfeksiyon oluşumunu engeller.

- Metabolizmayı hızlandırır.

- Kana oksijen aşılayan aloe vera bitkisinin iltihap problemlerinde de tedavi edici yapıya sahiptir.

- Aloe vera akne tedavisinde kullanılır.

- Antioksidan özelliği sayesinde cilt yanıklarını hızlı şekilde tedavi eder.

- Cildin yaşlanmasını önler.

- Aloe vera bitkisi kanser tümörlerinin oluşmasını başlangıç aşamasında engelleyebilir.

- Kolesterol seviyesini dengede tutar.

- Kalp damar sağlığına faydalıdır.

- Aloe vera jeli ve sabunu ufak cilt alerjileni tedavi eder.

- Aloe vera depresyon ve ruhi bozukluklara neden olan sorunları ortadan kaldırabilir.

- Aloe vera bitkisi radyasyon etkilerini azaltabilir.

- Aloe veranın mikrop öldürücü özelliği vardır.

- Vücuda mineral ve vitamin depolar.

- Diyabete iyi geldiği gözlemlenmiştir.

- Böcek sokmalarına karşı aloe vera jeli faydalıdır.

- Aloe vera kremi sivilceleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

- Egzama ve sedef hastalığına iyi gelir.

- Aloe vera bitkisi kaynatılarak içildiğinde astım hastalığının etkisini azaltır.

- Göz iltihaplarını aloe vera suyu ile hafifletir.

- Elma ile alındığında aloe vera suyu müshil görevi görür.

Alovera çiçeği

Aloe vera çiçeği, Türkiye'de "tıbbi sarısabır" olarak da bilinen bir bitki olup, ana vatanı Afirka'dır. Bitkinin alametifarikası ise yapraklarının içinde mevcut durumdaki jelimsi yapıdır. Aloe vera çiçeğinin içinde bulunan jelimsi yapı aminoasit, mineral ve vitamin bakımından son derece zengindir.