Alo 170 nedir? Çalışma hayatıyla ilgili sorunlar "Alo 170" ile çözülüyor

Alo 170 nedir? ALO 170 nelere bakar?

Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bilgilendirme hattı olarak hizmet verir. ÇSGB, SGK, İŞKUR ve MYK mevzuatlarıyla ilgili her türlü bilgiyi ALO 170'i arayarak öğrenebilirsiniz. Kayıt dışı istihdamla ilgli ihbar ve şikayetlerinizi ALO 170 üzerinden gerçekleştirebilir, ihbar ve şikayetlerinizin takibini sağlayabilirsiniz. İşte Alo 170 hakkında bilgiler...

Çalışma Hayatı İletişim Merkezi “ALO 170” 15 Kasım 2010 tarihinde hizmete girdi. İletişim Merkezimiz çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hakkında her türlü;

Soru,

Öneri,

Eleştiri,

İhbar,

Şikâyet,

Başvuru ve taleplerinizi etkin ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturabilmek amacıyla kurulmuştur.



Çalışma Hayatı İletişim Merkezi “ALO 170” i 7 gün 24 saat arayabilirsiniz.



Alo 170 iletişim merkezi, T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan tüm hizmetlerle ilgili olarak bilgilendirme yapmakta ve çözüm üretmektedir.



İletişim Merkezine gelen tüm çağrılara konunun uzmanları doğrudan cevap vermekte ve ilk görüşmede talepler sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Çağrılara hemen cevap üretilemediği durumlarda anında kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilerek en geç 72 saat içerisinde taleplere cevap verilmektedir.

Çalışma hayatıyla ilgili sorunlar "Alo 170" ile çözülüyor

Alo 170 iletişim hattı üzerinden, 2018'de 16 milyon 204 bin, 2019'da 14 milyon 671 bin, 2020'de ise 19 milyon 186 bin aramaya cevap verildi.

Çağrı merkezi geçen yıl 20 milyon 235 bin 123 kez arandı.

Kurulduğu 2010'dan bugüne kadar 140 milyondan fazla çağrı gelen merkezde, toplam 435 milyon dakikayı aşkın görüşme gerçekleştirildi.

En çok rapor ücreti soruldu

Geçen yıl gelen çağrılar arasında ilk sırada rapor ücreti yer alırken, bunu sırasıyla hizmet bilgisi, sağlık aktivasyon işlemleri, emeklilik tarihi öğrenme, çeyiz-emzirme ve cenaze ödenekleri ile emekli maaşı bilgileri gibi konular izledi.

Alo 170'e gelen çağrıların yüzde 93'ü ilk aramada telefonla, yüzde 7'si ise "ihbar-şikayet ve denetime sevk"le, ilgili birimlere yönlendirilerek çözüldü.

İşitme engellilere işaret dilinde hizmet

Karaman'da 2010 yılındaki ilk çağrı merkeziyle faaliyetlerine başlayan Alo 170, bugün Şanlıurfa, Sivas, Kütahya, Ankara, Trabzon, Bayburt, Muş, Elazığ ve Zonguldak'taki çağrı merkezleriyle hizmet veriyor.

Çalışma Hayatı İletişim Merkezine "170" numarasını aramadan canlı destek (web chat) yoluyla "www.alo170.gov.tr", "www.sgk.gov.tr", "www.csgb.gov.tr", "www.iskur.gov.tr", "www.myk.gov.tr" resmi internet sitelerinden ve Alo 170 mobil uygulamasından ulaşılıyor.

Ayrıca, "0850 222 7 170" numaralı WhatsApp hattı aracılığıyla da işitme engelli vatandaşlara işaret dilinde de hizmet veriliyor.