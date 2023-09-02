Almanya'ya gelen yolcu gümrük kapısında fena duvara çarptı: 2 devasa altın kolye, bilezik, yüzük, küpe çaldı

Almanya'ya gelen yolcu gümrükte fena yakalandı: İki devasa altın kolye, dokuz bilezik, dört yüzük, bir küpe ve bir kolye ucu çuval dolusu çaldı.

Almanya'ya seyahat eden bir minibüste beyan edilmemiş yaklaşık yarım kilo altın tespit edildi. Adeta duvara tosladı.

Gümrük teşkilatının sınır kapılarında sürekli varlığının yanı sıra, bölge derinliğinde de kontroller yaptığı biliniyor.

Dimitrovgrad çıkışının yakınında, Gümrük İdaresi'nin kaçakçılıkla mücadele konusunda uzman bir ekibinin, bir minibüsü sınır kapısını geçtikten sonra durdurmasıyla beyan edilmemiş altınlar ele geçirildi.

Almanya'ya bir minibüsle seyahat eden dördü yetişkin ve üçü çocuk yedi yolcu, gümrük memuru tarafından Sırbistan Cumhuriyeti'ne girerken gümrük yetkililerine herhangi bir beyanda bulunup bulunmadıkları sorulduğunda, kişisel eşyaları dışında hiçbir şey taşımadıklarını söylediler.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak yapılan inceleme sırasında sürücü koltuğunun arkasında, altında altın takılarla dolu kırmızı bir kutunun bulunduğu siyah bir sırt çantası bulundu.

Minibüs sürücüsünün sınırı geçerken bildirmediği, toplam 464 gram ağırlığında yaklaşık iki devasa altın kolye, dokuz bilezik, dört yüzük, bir küpe ve bir kolye ucu ele geçirildi. Sırbistan vatandaşı gözaltına alındı.