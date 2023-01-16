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Dünya Almanya'ya çağrı yaptılar: Silah gönderin
Dünya

Almanya'ya çağrı yaptılar: Silah gönderin

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Almanya'yı harekete geçmeye ve Ukrayna'ya her türlü silahı göndermeye çağırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 20:20:00 -
Almanya'ya çağrı yaptılar: Silah gönderin

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Alman hükümetini harekete geçmeye ve Ukrayna'ya her türlü silahı göndermeye çağırdı.

Morawiecki, Berlin'de Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) üyesi Alman siyasetçi Wolfgang Schaeuble'nin siyasetteki 50. yılı nedeniyle düzenlenen törende konuştu.

Kiev'in yenilgisinin yeni bir dünya savaşının başlangıcı olabileceğini belirten Morawiecki, "Alman hükümetini kararlı adımlar atmaya ve Ukrayna'ya her türlü silahı vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Morawiecki, Ukrayna'nın desteklenmesini engellemenin ya da Kiev'e silah verilmesini geciktirmenin hiçbir anlamı olmadığını vurgulayarak, "Ukraynalılar bugün sadece kendi özgürlükleri için değil, aynı zamanda Avrupa'nın savunması için de savaşıyor." dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 11 Ocak'ta ülkesinin Ukrayna sınırında yer alan Rzeszow şehrinde yaptığı açıklamada, "Uluslararası bir koalisyonun parçası olarak Leopard tanklarından oluşan bir bölüğü Ukrayna'ya teslim etmeye hazırız." demişti.

Almanya, Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi konusunda önemli rol oynuyor çünkü Almanya'dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye verebilmesi için Berlin hükümetinin onayı gerekiyor.

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