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Aktüel Almanya'nın yenilenebilir enerji reformu mecliste onaylandı
Aktüel

Almanya'nın yenilenebilir enerji reformu mecliste onaylandı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 19:42:23 -
Almanya'nın yenilenebilir enerji reformu mecliste onaylandı

BERLİN (AA) - Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen yenilebilir enerji kaynaklarının genişletilmesine ilişkin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu'nu onayladı.

Federal Meclis'te toplam 617 milletvekilinin katıldığı oylamada 16 maddelik yeni kanuna 357 "evet", 260 "hayır" oyu kullanıldı.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu'yla Avrupa Birliği’nin 2030 iklim ve enerji hedefi ile ulaşım sektöründe artan yenilebilir enerji ihtiyacı hesaba katılarak güneş fotovoltaik (PV), biyoenerji, hidroelektrik ve rüzgâr enerjisinde kapasitenin artırılması hedefleniyor.

Yenilenebilir enerji tesislerinin finansmanın yanında, belediyelerin izin şartlarını iyileştirerek rüzgar santrallerine daha fazla dahil olmalarını öngören yeni kanun, bireysel evlerin ve süpermarketlerin çatıdan güneş enerjisini kullanılmasına da olanak tanıyor.

Yeni kanunda, gelecekte yenilebilir enerjinin payına ilişkin kesin hedef konulmazken, daha önce hükümet, 2030 yılına kadar elektrik üretiminde, yenilenebilir enerji payını yüzde 65’e çıkarmayı hedefliyordu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeni kanunun iklimin korunması için önemli olduğunu belirterek, “Bu, iddialı iklim hedeflerimize ulaşabilmemiz için ön şarttı. Yenilenebilir enerjide kendi tüketimimizi kolaylaştırmaktan, kara rüzgar enerjisinin genişletilmesine, belediyelerin mali katılımına kadar, bir dizi önlem sunuyoruz. Bu, enerji dönüşümü için önemli ve merkezi bir adımdır.” ifadesini kullandı.

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