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Almanya'nın yeni Merkel'i LGBT'li sapkınlarla dalga geçti

Almanya'da Merkel'in partisinin liderliğini devralan Annegret Kramp-Karrenbauer, Berlin'de 'Üçüncü cinsiyet için ayrı tuvalet uygulamasını' örnek göstererek LGBT'li sapkınlarla dalga geçti. Karrenbauer, "İşte bu (tuvaletler), işerken ayakta mı dursun yoksa otursun mu tam bilemeyen erkekler için.” dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:36
Almanya'nın yeni Merkel'i LGBT'li sapkınlarla dalga geçti

Geçtiğimiz ay, Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlar Birliği'nde (CDU) Genel Başkan seçilen Annegret Kramp-Karrenbauer, geçtiğimiz perşembe günü Baden-Württemberg eyaletinin Stockach kentindeki bir karnaval eğlencesinde mizahi bir konuşma yapmak için sahneye gelen muhafazakar politikacı, konuşmasının görüntüleri hafta sonunda sosyal medyada yayılmaya başladıktan sonra, sapkın LGBT'lilerin savunucuları tarafından hedef haline geldi.

"LGBT tuvaletleri nasıl işeyeceğini bilmeyenler için''

Başkent Berlin'de hâkim olan atmosfere gönderme yapan Kramp-Karrenbauer, "Aranızda şu aralar hiç Berlin'e giden oldu mu? Oradaki Latte Macchiato fraksiyonu üçüncü cinsiyet için ayrı tuvalet uygulamasını başlattı.” diyerek, eşcinsel LGBT'liler için başlatılan cinsiyetsiz tuvalet uygulaması hakkında alaycı bir ifade kullandı ve "İşte bu (tuvaletler), işerken ayakta mı dursun yoksa otursun mu tam bilemeyen erkekler için.” dedi.

Türkiye'de de ODTÜ'lüler istemişti

2017 yılında ODTÜ'lü 400 sapkın LGBT'li öğrenci üniversitede imza toplayarak cinsiyetsiz tuvaletlerin yapılması için okul yönetimine başvuru yapmıştı. ODTÜ yönetimi bu talebi uygun görmeyerek reddetmişti. Bunun üzerine LGBT'li sapkınlar okul binasının bazı bölümlerine "Bu binadaki tuvaletlerin hepsi 400+ öğrencinin talebiyle cinsiyetsizleştirilmiştir" ifadesi yazılan pankartlar asmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:36
  1. LGBT
  2. Angela Merkel
  3. Annegret Kramp-Karrenbauer

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