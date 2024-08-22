  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Almanya'nın vergi gelirleri güçlü şekilde düştü
Avrupa

Almanya'nın vergi gelirleri güçlü şekilde düştü

Yeniakit Publisher
2024-08-22 18:46:00 -
Almanya'nın vergi gelirleri güçlü şekilde düştü

Almanya Maliye Bakanlığı, Almanya'nın federal ve bölgesel eyalet hükümetlerinin vergi gelirlerinin, satış vergilerinden elde edilen gelirdeki keskin düşüş nedeniyle Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla güçlü bir şekilde düştüğünü söyledi.

Almanya Maliye Bakanlığı'nın aylık raporuna göre, federal ve eyalet hükümetlerinin vergi geliri Temmuz ayında yıllık %7,9 azalarak toplam 63,8 milyar Euro'ya geriledi.

Vergi gelirleri Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1,9 artarak 477,8 milyar euroya ulaştı.

Alman ekonomisi ikinci çeyrekte beklenmedik bir şekilde %0,1 oranında daralarak Euro bölgesinin en büyük ekonomisinin mücadelesinin devam ettiğini gösterdi.

Raporda, "İlk göstergeler yakın bir dinamik toparlanmaya işaret etmiyor" denildi.

Rapora göre, analistler 2024 yılının tamamı için vergi gelirlerinin bir önceki yıla göre %4,1 artarak 863,68 milyar euroya yükseleceğini tahmin ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alman kabinesi Temmuz ayında ekonomiyi canlandırmayı ve 2025 yılında büyümeyi yüzde yarım puandan fazla artırmayı hedefleyen bir ekonomik paketi kabul etti.

Ekonomi bakanlığının tahminlerine göre, ekonomik paket sayesinde daha güçlü ekonomik büyümenin önümüzdeki yıl 6 milyar euro ek gelir yaratması bekleniyor.

Bu ancak Nazi Almanya’sında olur! İmamoğlu’ndan Alevilere utandıran ayrımcılık!
Bu ancak Nazi Almanya’sında olur! İmamoğlu’ndan Alevilere utandıran ayrımcılık!

Gündem

Bu ancak Nazi Almanya’sında olur! İmamoğlu’ndan Alevilere utandıran ayrımcılık!

Türkiye'ye transferi konuşulan İlkay Gündoğan'dan Almanya hamlesi
Türkiye'ye transferi konuşulan İlkay Gündoğan'dan Almanya hamlesi

Spor

Türkiye'ye transferi konuşulan İlkay Gündoğan'dan Almanya hamlesi

Almanya PİSA’da çaktı suçu yabancılara attı
Almanya PİSA’da çaktı suçu yabancılara attı

Avrupa

Almanya PİSA’da çaktı suçu yabancılara attı

Çip tedariki sorun çıkarmıştı! Almanya'dan çip devine 5 milyar euro! Çip fabrikası kuruluyor
Çip tedariki sorun çıkarmıştı! Almanya'dan çip devine 5 milyar euro! Çip fabrikası kuruluyor

Teknoloji

Çip tedariki sorun çıkarmıştı! Almanya'dan çip devine 5 milyar euro! Çip fabrikası kuruluyor

Almanya Ukrayna’yı ispiyonladı! Onlar bu operasyonu gizlice yaptı
Almanya Ukrayna’yı ispiyonladı! Onlar bu operasyonu gizlice yaptı

Dünya

Almanya Ukrayna’yı ispiyonladı! Onlar bu operasyonu gizlice yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23