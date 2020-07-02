Almanya'nın üzeri örtülen skandalı yeniden günyüzüne çıktı: Pedofilleri fonlamışlar

Almanya yürekleri titreten yeni bir sapkınlık skandalı ile çalkalanıyor. Son dönemde özellikle ailelerinden koparılan çocukları eşcinsel çiftlerin yanına yerleştirerek nesilleri bozmaya çalışan Almanya’da, 1970’lerde başlayan ve “Deney” adı altında bilimsel palavranın ardına saklanan sapkınlık yeniden gündeme geldi. Alman Deutche Welle’nin gündeme getirdiği olayda, Batı Berlin’de yaşayan ve yetişkinlerle çocuklar arası cinsel ilişkinin ‘zararsız’ olduğunu savunan Helmut Kentler adındaki sapkın bir psikoloji profesörünün kendi adını verdiği sapkın deneyde, “pedofili erkeklerin ‘ideal koruyucu aile’ olacağı” görüşü savunuldu. Bu bağlamda evsiz çocuklar bilinçli olarak pedofili erkeklerin evlerine yerleştirildi.

Düzenli ödenek almışlar

Sapkın Profesörün “Deney aracı” olarak gördüğü 2 kişinin süreç boyunca mağdur edildiğini anlatması üzerine Hildesheim Üniversitesi’nin yaptığı araştırma daha büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Araştırma sonucunda yetkililerin, sapkın deneye 30 yıl boyunca göz yumduğu belirtildi. Daha da vahimi, sözde deney adı verilen sapkın projeye katılan pedofil sapıklar, çocukların bakımı için Berlin yönetiminde düzenli olarak ödenek aldı. Üniversite tarafından yapılan araştırmada, sapkın deneye prestijli akademisyenlerin de katıldığı belirtildi.

Yaşadıklarını anlattılar

Sapkın profesörün deney aracı olarak gördüğü bugün 40’lı yaşlarda olan ve gerçek isimlerini söylememek için Marco ve Sven adını kullanan mağdurlar yaşadıklarını anlattı. Alman medyasına konuşan ikili, Daha önce pedofil suçundan mahkum edilmiş Fritz H’nin yanına yerleştirildiklerini söyledi. Yaşadıklarını aşmanın çok zor olduğunu anlatan ikili, “Hayatlarımız yok edildi” diyerek, sorumluların ceza almasını istediklerini vurguladı. İkilinin açıklamasına göre, Sven, Marco ve sekiz çocuk 1973-2003 yılları arasında pedofil sapık Fritz H’nın yanına yerleştirildi. Pedofil sapık Fritz H.’in ise 2015 yılında öldüğü açıklandı. Göttingen Üniversitesi ise Berlinli yetkililerin davayı çözmek istemediği sonucuna vardı.

30 bin kişi incelenecek

Uzun süre üstü örtülen skandalı çözmek için harekete geçildi. 15 Haziran’da Berlin Senatosu tarafından “Kentler Projesi’ne ışık tutmak amacıyla “Çocuklara yönelik şiddetle mücadele için bağımsız bir komisyon” oluşturdu. Komisyon Başkanı Sabine Andresen yaptığı açıklamada, daha önce yapılan şikayetlere rağmen ne Helmut Kentler hakkında ne de çocuklara sözde “koruyu aile” olarak belirlenen sapkınlar hakkında işlem yapılmadığını söyledi. Başlatılan yeni soruşturma kapsamında 30 bin kişinin incelemeye alındığı belirtilirken, sadece Gladbach kasabasında 70 kişinin doğrudan şüpheli olduğu belirtiliyor.

Diriliş Postası