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Dünya Almanya'nın Rusya korkusu! Başbakan Scholz Taurus füzesi göndermeye karşı çıktı
Dünya

Almanya'nın Rusya korkusu! Başbakan Scholz Taurus füzesi göndermeye karşı çıktı

Yeniakit Publisher
2024-02-26 19:36:00 -
Almanya'nın Rusya korkusu! Başbakan Scholz Taurus füzesi göndermeye karşı çıktı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’ya Taurus füzelerinin verilmesine savaşa dahil olmak anlamına geleceği için karşı çıktı.

Scholz, Alman Haber Ajansı DPA’nın düzenlediği etkinlikte, Ukrayna’nın Almanya’dan talep ettiği Taurus füzelerinin, bu ülkeye tedarik edilip edilmeyeceğine ilişkin sorulara cevap verdi.

Taurus füzelerinin menziline işaret eden Scholz, "Hiçbir noktada ve hiçbir yerde bu sistemin ulaştığı hedeflerle ilişkilendirilmemeliyiz. Bu sebepten ötürü bu seçenek gündemde değil." ifadesini kullandı.

Başbakan Scholz, bunun net şekilde ifade edilmesinin gerekli olduğunu vurgulayarak, bazı insanların (Ukrayna için) "yapılan şeylerin bir şekilde savaşa dahil olmaya yol açıp açmayacağını düşünmemesine şaşırdığını" kaydetti.

Ukrayna’da şu an mühimmatın eksik olduğunun altını çizen Scholz, Almanya’nın Ukrayna’ya mühimmat tedarik edilmesi için büyük çaba sarf ettiğini dile getirdi.


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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın, Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmesini engelleyeceklerini vurgulayan Scholz, Ukrayna topraklarında Alman askerinin yer almayacağını belirtti.

Scholz, Almanya’nın ve bu ülkenin askeri yapılarının Rusya-Ukrayna Savaşı'na hiçbir şekilde karışmayacağını kaydederek, bunun, hükümetin ve Almanya Başbakanı'nın vatandaşlarına karşı sorumluluğu olduğunu vurguladı.

"Onu öldürenin rejim olduğunu varsayıyorum"

Rus muhalif Aleksey Navalnıy’in ölümüyle ilgili değerlendirmede de bulunan Scholz, “Herkes gibi ben de onu öldürenin rejim olduğunu varsayıyorum.” ifadesini kullandı.

Almanya’da muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile hükümette bulunan Yeşiller ile Hür Demokrat Partinin (FPD) bir kısmı, Ukrayna’ya Taurus füzelerinin verilmesini istiyor.

Ukrayna’nın Almanya’dan talep ettiği Taurus füzeleri, 500 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilme olanağına sahip.

Alman meclisi, 22 Şubat’ta Ukrayna’ya Taurus füzelerinin sağlanmasını içeren önergeyi reddetmişti.

Kaynak: AA

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