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Almanya'nın iki dev kulübü Edin Visca'ya talip oldu!

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcularından Edin Visca'ya Bundesliga ekiplerinden Schalke ve Wolsfburg'un talip olduğu iddia edildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:02
Almanya'nın iki dev kulübü Edin Visca'ya talip oldu!

Başakşehir’e katıldığı 2011’den bu yana her sezon aynı istikrarla sakatlık yaşamayan, cezalı duruma bile düşmeyen Edin Visca yalnızca Türkiye’nin değil Avrupa’nın da gözdesi haline geldi.

İstanbul ekibinde sergilediği başarılı performansla bu sezon 10 gol, 12 asiste ulaşan Boşnak futbolcuya Panzerler talip oldu. Bundesliga’nın köklü kulüpleri Wolfsburg ve Schalke’nin 28 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Wolfsburg’un başarılı futbolcuyu izletmeye başladığı kaydedilirken Schalke’nin ise Başakşehir’in skor makinesi için 10 milyon Euro’luk bir teklifle Turuncu- Lacivertliler’in kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

‘Sezon sonu bakarız’

Daha önce Trabzonspor’dan 5 milyon Euro, Birleşik Arap Emirlikleri’nden ise 10 milyon Euro’luk teklifler alan Visca’ya gelen bu önerileri düşük bulan Başakşehir yönetimi bu önerileri az bulduğu için geri çevirmişti.

Sezon sonunda şampiyonluk ipinin göğüslenmesi halinde ise sözleşmesi devam eden Visca için yapılan önerilerin değerlendirileceği gelen haberler arasında.

Krallıkta zirvede

Ligde bu sezonki 10’uncu golünü zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanında atan ve 12 asistle ligin en çok gol pası veren oyuncusu olan Bosna Hersekli futbolcu takımının ve ligin en formda ismi durumunda.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:02
  1. Trabzon
  2. Malatya
  3. İstanbul
  4. Edin Visca
  5. Medipol Başakşehir
  6. Bundesliga
  7. Schalke
  8. Wolsfburg

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