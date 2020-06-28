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Almanya'nın Bavyera eyaletinde herkese Kovid-19 testi yaptırma imkanı verilecek

Yeniakit Publisher
2020-06-28 15:20:35 -
Almanya'nın Bavyera eyaletinde herkese Kovid-19 testi yaptırma imkanı verilecek

BERLİN (AA) - Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanı Melanie Huml, eyaletteki herkese Kovid-19 testi yaptırma imkanının sunulacağını söyledi.

Huml, Münih'te yaptığı açıklamada, eyalette Kovid-19 testini herkesin yaptırabilmesini istediklerini belirterek, "Kovid-19 testi yapma hamlesi başlatıyoruz." dedi.

Belirtileri olsun veya olmasın eyalette herkese test yaptırma imkanının verileceğini ifade eden Huml, böylelikle kişinin virüsün kendisine bulaşıp bulaşmadığından emin olacağını aktardı.

Ağırlıklı olarak et üretim işletmelerinde testlerin yapılacağını ifade eden Huml, maliyeti kimin üstleneceği konusunda ise bir açıklama yapmadı.

Öte yandan, Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti, et üretim tesislerinde çalışanlara haftada 2 kez Kovid-19 testi yapılacağını duyurdu.

1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, eyalette et üretimi yapan tüm şirketlere, tesiste bulunan herkesin isimlerini ve ikamet adreslerini kayıt altına alma yükümlülüğü de getirildi.

Kuzey-Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerindeki et üretim tesislerindeki çalışanlarda Kovid-19 vakalarının artması üzerine Gütersloh ve Warendorf kentlerinde mart ayında alınan koruyucu tedbirlere dönülmüş ve yaşamın birçok alanında 30 Haziran'a kadar kısıtlamalar getirilmişti.

Gütersloh'ta bulunan Tönnies et fabrikasında çalışan 7 bin kişi de karantinaya alınmış, okullar tatil edilmiş, kreşler kapatılmıştı.

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