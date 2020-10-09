  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya’nın başkenti Berlin’de aşırı solcu gruplar tarafından işgal edilen bina boşaltıldı
Aktüel

Almanya’nın başkenti Berlin’de aşırı solcu gruplar tarafından işgal edilen bina boşaltıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:41:23 -
Almanya’nın başkenti Berlin’de aşırı solcu gruplar tarafından işgal edilen bina boşaltıldı

BERLİN (AA) - Almanya’nın başkenti Berlin’de Friedrichshain-Kreuzberg ilçesinde aşırı solcu gruplar tarafından uzun süreden beri işgal edilen Liebig Caddesi’ndeki bina polis tarafından tahliye edildi.

Berlin polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, işgal edilen Liebig Caddesi 34 numaradaki bina icra memurunun talimatıyla bu sabah güvenlik güçleri tarafından boşaltılmaya başladı.

Kapıları ve pencereleri kırarak binaya giren polis, içerideki 57 kişiyi dışarı çıkardı. Boşaltma işlemi sırasında çok az kişi polise direnç gösterdi.

Güvenlik kontrolü yapıldıktan sonra boşaltılan bina icra memuruna teslim edilecek.

Boşaltma işlemi öncesinde bina önünde toplanan çok sayıda kişi protesto amacıyla gösteri yaptı. Burada polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Bölgede yaşayanların bir bölümü göstericilere destek verdi.

Berlin polisi, gece kentin bazı caddelerinde göstericilerin otomobil lastiklerini, araçları ve çöp bidonlarını ateşe verdiğini bildirdi.

Tahliye işlemi sırasında 1500'ün üzerinde polis görev yaptı.

2008’de bir emlak şirketi tarafından satın alınan bina burada yaşayanlar tarafından kiralandı.

Kira sözleşmesinin 2018’de sona ermesinin ardından bina sahibinin başvurusu sonucu mahkeme binanın boşaltılmasına hükmetti.

Aşır solcu grupların toplanma yeri olan bina kentte bu gruplar tarafından sembolleştirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkan açıklama
Dünya

Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkan açıklama

Rusya'nın Ermenistan'ı koruma yükümlülüğü olduğunu açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmanın Ermenistan topraklarında yaşanm..
Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...
Dünya

Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait ABD yapımı F-16 s..
Libya Savunma Bakanlığından uyarı: En üst düzeyde hazırlanın
Dünya

Libya Savunma Bakanlığından uyarı: En üst düzeyde hazırlanın

Libya Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter milislerinin saldırılarına karşı en üs..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay