Almanya'dan Türkiye'ye karşı skandal Libya hamlesi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın artık Türkiye'ye silah satışlarına onay vermediğini, sadece denizcilikte kullanılan ürünlerin satışına izin verdiklerini söyledi.

General Anzeiger gazetesine gündemdeki konuları değerlendiren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Alman hükümeti, Suriye ve Libya'da müdahil olan Türkiye'ye silah satışlarını neden tamamen durdurmuyor?" sorusuna, silah satışının söz konusu olmadığı yanıtını verdi.

"Türkiye'ye silah vermiyoruz"

"Türkiye artık Almanya'dan silah temin edemiyor" diyen Maas, Ankara'nın çok sayıdaki silah ithalat talebine olumsuz yanıt verdiklerini söyleyerek, "Artık sadece deniz kuvvetlerinin kullandığı ürünleri veriyoruz" diye konuştu.

"Bir NATO müttefikine uygulanacak ileri bir adım"

Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'nin NATO müttefiki olduğuna ve Türk Hükümeti'nin ittifakı savunan görevler üstlendiğine dikkat çekmekle birlikte, "Türkiye'nin Suriye savaşında yaptıkları bizim için kabul edilemez" dedi.

Alman bakan, Türkiye'ye muharip olarak kullanılabilecek silah satmama kararları hakkındaki değerlendirmesini, "Bir NATO müttefikine yönelik takınılan bu tutum, oldukça ileri bir adım" sözleriyle tamamladı.

Libya yaptırımları önce şirketlere

Son haftalarda Libya konusunda da Türkiye'ye yönelik haddini aşan açıklamalarda bulunan Maas, AB'nin silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım planlarına da açıklık getirdi.

Yabancı güçlerin Libya'ya silah göndermesine göz yummayacaklarını söyleyen Maas, "Almanya, Fransa ve İtalya olarak ilk aşamada Libya'ya üçüncü ülkelerin talimatıyla silah gönderen şirketlere, AB yaptırımları uygulanması konusunda mutabakata vardık. Bunun sonuç vermemesi halinde, silah ambargosunu ihlal eden devletlere karşı da yaptırım uygulamaya hazır olmak zorundayız" dedi.