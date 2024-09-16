  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sokak düğünleri yasaklandı! Nedeni bakın neymiş…

Araplar rotayı değiştirdi! İbrahim Anlaşmaları dört yıl sonra bölgeye ne getirdi?

Milletin sinir uçlarıyla oynamayı bırakın! Dizide tepki çeken Narin göndermesi

TOGG dünyada ses getirirken Brüksel'de binlerce işçi Audi çalışanlarıyla dayanışma eylemi düzenledi

Türk vatandaşları için böyle bir karar yok! Almanya iddiasına yalanlama

Mazlumların hamisi Türkiye! Dev gemi yola çıktı

Ünlü milyarderler çok yakında şok olacak! Milyarderler parayı deniz dibine yatırdı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin bundan kurtulması gerekiyor

TB2 SİHA başarısı, İHA dünya lideri olurken Hollanda, Ukrayna’ya taahhüt ettiği Patriot’ları teslim edemeyecek

O ülkeden 'dur diyen yok mu' diye? isyan ettiler ama Mısır ve Türkiye Libya krizini çözmek için çalışıyor
Medya Almanya'dan, Türkiye'ye karşı skandal hamle! Rezalet ki ne rezalet
Medya

Almanya'dan, Türkiye'ye karşı skandal hamle! Rezalet ki ne rezalet

Yeniakit Publisher
2024-09-16 12:05:00 - 2024-09-16 11:22:14
Almanya'dan, Türkiye'ye karşı skandal hamle! Rezalet ki ne rezalet

Star yazarı İbrahim Güneş, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik politikalarını eleştirerek, Berlin yönetiminin Türkiye'yi düşman ülke gibi gördüğünü söyledi. Güneş, Almanya'nın Akkuyu Nükleer Santrali için gerekli türbinleri ve trafoları vermemesi üzerine, Türkiye’nin alternatif kaynaklara yöneldiğini ifade etti. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Çin'den türbin alımını açıkladığını belirten Güneş, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma yolunda önemli adımlar attığını vurguladı. İbrahim Güneş, Türkiye’nin enerji stratejisinin Almanya’yı zor durumda bıraktığını söylediği yazısında şunları kaydetti:

Star yazarı İbrahim Güneş, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik politikalarını eleştirerek, Berlin yönetiminin Türkiye'yi düşman ülke gibi gördüğünü söyledi. Güneş, Almanya'nın Akkuyu Nükleer Santrali için gerekli türbinleri ve trafoları vermemesi üzerine, Türkiye’nin alternatif kaynaklara yöneldiğini ifade etti. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Çin'den türbin alımını açıkladığını belirten Güneş, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma yolunda önemli adımlar attığını vurguladı. İbrahim Güneş, Türkiye’nin enerji stratejisinin Almanya’yı zor durumda bıraktığını söylediği yazısında şunları kaydetti:

"FETÖ'cülere kucak açıyor...

PKK/YPG'lilerin vatanı gibi...

Suriye'de teröristlere operasyon yapıyorsun.

"Benim tanklarımı kullanma" diyor.

Eurofighter uçağı istiyorsun.

İngiltere, İtalya, İspanya "tamam" diyor.

Berlin yönetimi engelliyor.

En son Akkuyu Nükleer Güç Santrali için gerekli olan türbinleri, trafoları parasını ödediğimiz halde vermedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar türbinlerin Çin'den alındığını açıkladı. Siemens için de yaptırım sinyali verdi.

Peki kim kaybediyor?

ABD'nin dümen suyunda Türkiye'ye düşman ülke gibi davranan Berlin yönetimi...

AB'nin kritik isimlerinden Mario Draghi, 400 sayfalık bir rapor hazırladı. Özetle, Drahgi, Avrupa'nın "statik bir sanayi yapısı" içinde sıkışıp kaldığını söyledi.

Rapora göre, son 50 yılda piyasa değeri 100 milyar avronun üzerinde olan tek bir Avrupalı şirket bile kurulamadı. Oysa ABD ve Çin trilyonluk şirketler kurdu.

Yani Avrupa bu siyaset anlayışı ile hem Türkiye gibi ülkeleri Çin'e kaptırıyor. Hem de kendi ekonomisinin gelişmesine ket vuruyor.

Draghi raporundaki "Avrupa Birliği'nin, küresel sahnede geri kalmaması ve ekonomik rakipleri olan ABD ve Çin'e ayak uydurabilmesi için çok daha koordineli bir sanayi politikası, daha hızlı kararlar ve büyük yatırımlara ihtiyacı bulunuyor." ifadesi çok dikkat çekici. Elbette bizim de rapordan çıkarmamız gereken çok ders var. Özellikle de muhalefetin...

Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, durumun farkında, sanayide çalışan sayısının son 22 yılda, 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükselmesi bu durumun bir işareti. Erdoğan, temmuz ayında yüksek teknoloji ve çığır açan teknolojiler konusunda 30 milyar dolarlık teşvik programı açıklarken muhalefet kısır gündemlerle, koltuk kavgalarıyla boğuşmaya devam ediyor.

Takdir milletin..."

Güle güle Ayşenur! Bize cesaret bulup yapamadıklarımızı öğreten yiğit öğretmen...
Güle güle Ayşenur! Bize cesaret bulup yapamadıklarımızı öğreten yiğit öğretmen...

Medya

Güle güle Ayşenur! Bize cesaret bulup yapamadıklarımızı öğreten yiğit öğretmen...


Erdoğan'dan İsrail'e karşı bomba çağrı! Ortadoğu'da yeni dönem her an başlayabilir
Erdoğan'dan İsrail'e karşı bomba çağrı! Ortadoğu'da yeni dönem her an başlayabilir

Medya

Erdoğan'dan İsrail'e karşı bomba çağrı! Ortadoğu'da yeni dönem her an başlayabilir


CHP’nin artistik atamalarla başı dertte! Adaleti böyle yerle bir ediyorlar
CHP’nin artistik atamalarla başı dertte! Adaleti böyle yerle bir ediyorlar

Medya

CHP’nin artistik atamalarla başı dertte! Adaleti böyle yerle bir ediyorlar


Bir de kendilerini aydın zannediyorlar! Bunlar resmen "şeddeli cahil"
Bir de kendilerini aydın zannediyorlar! Bunlar resmen "şeddeli cahil"

Medya

Bir de kendilerini aydın zannediyorlar! Bunlar resmen "şeddeli cahil"


Filistin bağımsızlık savaşının Türk şehidi! İşte iman tezahürü bir genç
Filistin bağımsızlık savaşının Türk şehidi! İşte iman tezahürü bir genç

Medya

Filistin bağımsızlık savaşının Türk şehidi! İşte iman tezahürü bir genç


Eğitimi ve öğretimi bizden olan "ilk okul aile" yoksa bize ait nesil de yoktur
Eğitimi ve öğretimi bizden olan “ilk okul aile” yoksa bize ait nesil de yoktur

Medya

Eğitimi ve öğretimi bizden olan “ilk okul aile” yoksa bize ait nesil de yoktur


İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıran gelişme! Bu defa, çok ama çok zorda
İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıran gelişme! Bu defa, çok ama çok zorda

Medya

İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıran gelişme! Bu defa, çok ama çok zorda


 
3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bir dost

Anlaşmalar yapılmış ve bu parçaların tedariki yapılması lazım göndermiyorsa neden tazminat için dava açılmıyor akkuyu nükleer enerji santralının bir gün gecikmesinin maliyeti hesaplanır ve tedarikçiden tazmin edilir Anlamadığım vermeyince tamam verme boynumuzu büküp vaz mı geçeceğiz bunun bir karşılığı yok mu Bu olayda dirayetsiz davranılıyor hakkımız aranmıyor

Rahmi

Almanya Türkiye ve dahi Osmanlı için hiç bir zaman dost olmamıştır. Bunlar ama Türkiye de kurdukları üçüncü kol faaliyeti yürüten odaklar ile kendilerni dost gibi göstermişlerdir. Bu Millet derin uykuda ne zaman uyanacak? Simens Türkiye de hangi Şirketleri satın aldı ve kapattı? Buna bakarsanız arkasındaki amacı da görürsünüz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23