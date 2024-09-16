Almanya'dan, Türkiye'ye karşı skandal hamle! Rezalet ki ne rezalet

Star yazarı İbrahim Güneş, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik politikalarını eleştirerek, Berlin yönetiminin Türkiye'yi düşman ülke gibi gördüğünü söyledi. Güneş, Almanya'nın Akkuyu Nükleer Santrali için gerekli türbinleri ve trafoları vermemesi üzerine, Türkiye’nin alternatif kaynaklara yöneldiğini ifade etti. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Çin'den türbin alımını açıkladığını belirten Güneş, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma yolunda önemli adımlar attığını vurguladı. İbrahim Güneş, Türkiye’nin enerji stratejisinin Almanya’yı zor durumda bıraktığını söylediği yazısında şunları kaydetti:

"FETÖ'cülere kucak açıyor...

PKK/YPG'lilerin vatanı gibi...

Suriye'de teröristlere operasyon yapıyorsun.

"Benim tanklarımı kullanma" diyor.

Eurofighter uçağı istiyorsun.

İngiltere, İtalya, İspanya "tamam" diyor.

Berlin yönetimi engelliyor.

En son Akkuyu Nükleer Güç Santrali için gerekli olan türbinleri, trafoları parasını ödediğimiz halde vermedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar türbinlerin Çin'den alındığını açıkladı. Siemens için de yaptırım sinyali verdi.

Peki kim kaybediyor?

ABD'nin dümen suyunda Türkiye'ye düşman ülke gibi davranan Berlin yönetimi...

AB'nin kritik isimlerinden Mario Draghi, 400 sayfalık bir rapor hazırladı. Özetle, Drahgi, Avrupa'nın "statik bir sanayi yapısı" içinde sıkışıp kaldığını söyledi.

Rapora göre, son 50 yılda piyasa değeri 100 milyar avronun üzerinde olan tek bir Avrupalı şirket bile kurulamadı. Oysa ABD ve Çin trilyonluk şirketler kurdu.

Yani Avrupa bu siyaset anlayışı ile hem Türkiye gibi ülkeleri Çin'e kaptırıyor. Hem de kendi ekonomisinin gelişmesine ket vuruyor.

Draghi raporundaki "Avrupa Birliği'nin, küresel sahnede geri kalmaması ve ekonomik rakipleri olan ABD ve Çin'e ayak uydurabilmesi için çok daha koordineli bir sanayi politikası, daha hızlı kararlar ve büyük yatırımlara ihtiyacı bulunuyor." ifadesi çok dikkat çekici. Elbette bizim de rapordan çıkarmamız gereken çok ders var. Özellikle de muhalefetin...

Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, durumun farkında, sanayide çalışan sayısının son 22 yılda, 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükselmesi bu durumun bir işareti. Erdoğan, temmuz ayında yüksek teknoloji ve çığır açan teknolojiler konusunda 30 milyar dolarlık teşvik programı açıklarken muhalefet kısır gündemlerle, koltuk kavgalarıyla boğuşmaya devam ediyor.

Takdir milletin..."