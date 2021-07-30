Almanya’dan Türkiye’deki laikçilere tokat gibi cevap

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden ve son dönemde farklı tarzdaki kıyafetleriyle şampiyonlara katılan Almanya Kadın Jimnastik Takımı, Tokyo 2020 müsabakalarında da bu tutumlarını yineledi. Dün Ariake Jimnastik Merkezi’nde yapılan kadınlar genel tasnif final müsabakalarında​​​​​​​ Elisabeth Seitz ve Kim Bui, Almanya adına mücadele etti. 2 sporcu takım elemelerinde olduğu gibi yarışmaya, bacakların çıplak kaldığı mayolar yerine vücutlarının tamamını (dar da olsa) örten mayolarla çıktı. İlk olarak nisan ayında düzenlenen Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası’nda söz konusu kıyafet değişikliğine giden Alman sporcular, jimnastikte cinsel nesneleştirmeye karşı duruş sergilemek amacıyla bunu gerçekleştirdiklerini duyurmuş ve dünya genelindeki meslektaşlarından birçok destek mesajı almışlardı. Kadın jimnastikçilerin, vücudu sıkı sarması koşuluyla uluslararası turnuvalarda kalçadan ayak bileğine kadar tek parça esnek giysi giymesine izin veriliyor. Öte yandan; Almanya’nın “cinsel nesneleştirme”yi fark etmesi takdirle karşılanırken, giyilen mayoların darlığı da, “fazla değişen bir şey yok” eleştirilerini beraberinde getirdi.