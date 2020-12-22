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Dünya Almanya'dan Türkiye itirafı: Hiç kolay olmaz
Dünya

Almanya'dan Türkiye itirafı: Hiç kolay olmaz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan'ın 'Türkiye'ye yönelik kendilerine ilettiği silah ambargosu uygulayın' talebinin iyi bir fikir olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:02:00 -
Almanya'dan Türkiye itirafı: Hiç kolay olmaz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan'ın Alman hükümetinden Türkiye'ye silah ambargosu koyma talebinin iyi bir fikir olmadığını belirtti.

Star'ın haberine göre, Bakan Maas, Alman basınına verdiği röportajda "Türkiye’ye silah ambargosunu stratejik olarak doğru bulmuyorum. Doğru bir yol değil. Bir NATO ortağına bunu yapmak da kolay değil. NATO ortağı Türkiye’nin ABD’den füze alamadığı için kolayca Rusya’dan aldığını bir kez tecrübe ettik." açıklamasında bulundu.

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