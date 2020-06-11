Almanya'dan 'Türkiye' açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yurt dışı seyahatlerle ilgili açıklama yaptı. Maas, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının ne zaman kaldırılacağı ile ilgili Ankara ile 'yakın iş birliği' içerisinde olduklarını söyledi.

Almanya daha önce AB üyesi ve Schengen bölgesi ülkeleri ile İngiltere'ye seyahat yasağını 15 Haziran'da kaldırma kararı almış, AB dışı bazı ülkelerle ilgili de istisna kararlar alınabileceği vurgulanmıştı.