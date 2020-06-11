  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Almanya'dan 'Türkiye' açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamalarıyla ilgili Ankara'yla yakın iş birliği içerisinde olduklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:05:00 - 2020-06-11 16:12:12
Almanya'dan 'Türkiye' açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yurt dışı seyahatlerle ilgili açıklama yaptı. Maas, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının ne zaman kaldırılacağı ile ilgili Ankara ile 'yakın iş birliği' içerisinde olduklarını söyledi.

Almanya daha önce AB üyesi ve Schengen bölgesi ülkeleri ile İngiltere'ye seyahat yasağını 15 Haziran'da kaldırma kararı almış, AB dışı bazı ülkelerle ilgili de istisna kararlar alınabileceği vurgulanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

AKTONTON

YAHU KENDINIZI YIRTSANIZDA SIYASI KOZ OLARAK KULLANSANIZDA SIZIN MILLETINIZ YINE BIZIM TOPRAKLARDA RAHAT ETMEKTE. ONUN ICIN AKIN AKIN GELECEKLER - VARMIYIZ IDDIA'YA ZAT/BAKAN - DAHA SIMDIDEN HALKINIZ ISYAN ETMEKTE VE SIZIN KARARLARANIZA GÜLMEKTE - DIKKATINIZE
  • Yanıtla

serdar

almanya bizi gısganiyi,onun için uçak seferlerini hemen başlatmaz.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı