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Almanya'dan Suudi Arabistan'a şok

Almanya, Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını durdurma kararını 6 ay daha uzattı. Yapılan açıklamada, bu süre içinde yeni başvuruların da onaylanmayacağı bildirildi.

29 Mart 2019 Cuma 06:36
Almanya'dan Suudi Arabistan'a şok

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan’a onay verilen silah satışlarının durdurulmasına ilişkin kararın 30 Eylül 2019 tarihine kadar uzatıldığını belirtti. AA'nın haberine göre; açıklamada, bu süre içinde prensip olarak yeni başvuruların da onaylanmayacağı ifade edildi.

Almanya'da hükümette bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında, Suudi Arabistan’a uygulanan silah ihracat yasağının uzatılıp uzatılmaması konusunda görüş ayrılığı bulunuyordu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 06:36
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