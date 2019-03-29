Almanya'dan Suudi Arabistan'a şok
Almanya, Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını durdurma kararını 6 ay daha uzattı. Yapılan açıklamada, bu süre içinde yeni başvuruların da onaylanmayacağı bildirildi.29 Mart 2019 Cuma 06:36
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan’a onay verilen silah satışlarının durdurulmasına ilişkin kararın 30 Eylül 2019 tarihine kadar uzatıldığını belirtti. AA'nın haberine göre; açıklamada, bu süre içinde prensip olarak yeni başvuruların da onaylanmayacağı ifade edildi.
Almanya'da hükümette bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında, Suudi Arabistan’a uygulanan silah ihracat yasağının uzatılıp uzatılmaması konusunda görüş ayrılığı bulunuyordu.
YORUM YAZ