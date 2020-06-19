Almanya'dan Siyonist İsrail'e tepki: Bölgenin istikrarı ve güvenliği için...

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Berlin’de yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Dünyada birçok ihtilafın olduğuna işaret eden Maas, çok taraflılığı korumak ve kural tabanlı uluslararası düzeni güçlendirmek istediklerini belirtti.

Maas, Fransız mevkidaşıyla Orta Doğu barış sürecini de ele aldıklarını ifade ederek, "İkimiz de İsrail’in ilhak planlarından, sadece İsrail için değil, tüm bölgenin istikrarı ve güvenliği için endişe duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Bu konuda Avrupa Birliği (AB) olarak Mısır ve Ürdün ile yoğun görüşmeler yapıldığını kaydeden Maas, "Amacımız uluslararası hukuku ihlal eden bir ilhakın olmamasını temin etmek" diye konuştu.

Maas, gelecek günlerde tekrar tüm taraflara olası bir ilhakın getireceği sonuçları açıkça ifade edeceklerini ifade etti.

İsrail’e kısa süre önce bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Maas, “Bu ilhakın gerçekleşmemesini sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Çünkü bu, uluslararası hukuku ihlal ediyor." şeklinde konuştu.