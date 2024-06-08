Almanya'dan savaş uçağı satın aldığına dair açıklama! Almanya A350-900 tipi uçak o ülkeden satın aldı!

Son teknoloji donanımlara sahip Airbus A350-900 tipi uçak, Almanya devlet başkanlığının kullanımı için Alman hava kuvvetlerine teslim edildi.

Almanya, "Batı'da liderlerin tasarruf ettiği" iddiasını, "Avrupalı liderlerin bisikletle işe gidip geldiği" algısını yıkacak bir satın alma gerçekleştirdi.

Lufthansa Technik, Berlin Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı'nın (ILA Berlin) açılış töreninde Alman hükümetine üçüncü Airbus A350 uçağını teslim etti. Son teknoloji donanımlara sahip 10+03 tescil numaralı A350-900 tipi uçak, devlet başkanlığının kullanımı için hava kuvvetlerine devredildi.

3 UÇAĞIN MALİYETİ 1,3 MİLYAR DOLAR

Sosyal medya hesabından A340 uçakların yerini alacak olan 3 adet A350 uçaklarının maliyetinin 1,3 milyar dolar olduğunu belirten Yeni Akit yazarı İbrahim Karataş, "Alman hükümetinin 7 yolcu uçağı, 6 iş jeti ve 3 helikopteri bulunuyor." dedi.

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın filosunda yer alan uçakların Almanya'nın teslim aldığı A350'nin fiyatı kadar etmediğini belirten Karataş, şunları söyledi:

"Alman hükümeti 1,3 milyar dolara 3 adet Airbus A350 uçak aldı. Uçaklar eskiyen 2 adet Airbus A340'ın yerini alacak.

Alman hükümetinin 7 yolcu uçağı, 6 iş jeti ve 3 helikopteri bulunuyor.

Devletimizin tüm sivil uçakları satılsa bir adet yeni A350 etmiyor.

Devletimizin 8 uçağı olduğu söyleniyordu. Bunlardan Tunus'tan alınan A340, 2021'de satıldı. A319 Air Albania'ya devredildi (THY ortaklığı gereği). Boeing 747 Katar'ın hediyesi olup değeri 500 milyon dolardı. Bir kâr zarar hesabı yapılsa devlet büyük kârda görünüyor."