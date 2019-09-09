Almanya'dan Kaftancıoğlu açıklaması! Erdoğan'a saldırdılar

Alman Yeşiller Partisi'nden Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth, CHPİstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Erdoğan'ın yargıyı "edepsizce kötüye kullandığını" söyleyen Roth, "Eleştirel tweetlere 10 yıl hapis cezası. Karar ağır baskı ve engellemelere rağmen en son yapılan seçimleri kazanan İstanbul'daki muhalefete yönelik bir intikam eylemi" dedi.

Roth Federal Hükümet'e de çağrıda bulunarak hükümetten "Türkiye'de birçok demokratın haklarının her gün ayaklar altına alınmasına" sessizce seyirci kalmamasını istedi.

9 YIL 8 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 5 ayrı suçlamadan 17 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada dün hâkim karşısına çıkmıştı. Kaftancıoğlu İstanbul 37'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, "kamu görevlisine, görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl 8 ay, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

KAYNAK: DEUTSCHE WELLE