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Almanya'dan İran açıklaması: Tüm Orta Doğu etkilenir

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiltere ile İran arasında yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada ''Kontrol edilemeyen bir gerilimde kazanan olmaz, sadece kaybeden olur. Tüm Orta Doğu bundan etkilenir." dedi.

21 Temmuz 2019 Pazar 16:53
Almanya'dan İran açıklaması: Tüm Orta Doğu etkilenir

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilime ilişkin "Burada söz konusu olan bir savaşı önlemek. Avrupalı partnerlerimizle beraber bizim ve bölgedeki devletlerin tüm çabaları da buna yönelik." ifadesini kullandı.

"Tüm Orta Doğu etkilenir"

Maas, Bild am Sonntag gazetesine açıklama yaptı.

Körfez Bölgesinde son 48 saatte yaşananların ciddi ve tehlikeli olduğunu belirten Maas, ''Kontrol edilemeyen bir gerilimde kazanan olmaz, sadece kaybeden olur. Tüm Orta Doğu bundan etkilenir ve bölgeden Avrupa'ya doğru olmak üzere birçok insan kaçmak zorunda kalır.'' değerlendirmesinde bulundu.

"Çabalarımız olası savaşı engellemek"

"Burada söz konusu olan bir savaşı önlemek. Avrupalı partnerlerimizle beraber bizim ve bölgedeki devletlerin tüm çabaları da buna yönelik." ifadesini kullanan Heiko Maas, bölgede gerilimin düşürülmesi için iletişim kanallarını açık tutan, güvenin tahsis edilmesine yönelik çözüm üreten ve gerginliği azaltan akıllı bir diplomasiye ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 16:53
  1. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas
  2. Hürmüz Boğazı
  3. Bild am Sonntag gazetesi
  4. Körfez Bölgesi
  5. Heiko Maas

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