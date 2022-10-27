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Dünya Almanya'dan haddi aşan Şebnem Korur Fincancı açıklaması!
Dünya

Almanya'dan haddi aşan Şebnem Korur Fincancı açıklaması!

Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya Alman dostlarından destek geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şebnem Korur Fincancı insan hakları için dik duran bir ses." denildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 22:10:00 - 2022-10-27 22:11:57
Almanya'dan haddi aşan Şebnem Korur Fincancı açıklaması!

 Yeniakit.com.tr 

PKK yandaşı televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya yurt dışından da destek geldi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından Fincancı'nın tutuklanmasına ilişkin haddi aşan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, iç hukukumuzu hedef alan ifadeler kullanıldı.

Haddi aşan ifadeler!

"Fincancı'nın tutuklanmasından endişe duyuyoruz" denilen açıklama, şöyle devam etti:

Şebnem Korur Fincancı, Türkiye'de insan hakları için cesur ve dik duran bir ses. Kendisine yönelik iddialar hukukun üstünlüğü ilkesi uyarınca derhal açıklığa kavuşturulmalıdır. İfade özgürlüğü her toplumun en değerli varlıklarından biridir.

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