Almanya'dan flaş İngiltere kararı!
Almanya, İngiltere'den ülkeye giriş yapan herkesin varışta iki hafta karantinaya almasını istedi.
Almanya'nın halk sağlığı enstitüsü, İngiltere ve Kuzey İrlanda'yı 'virüs varyant' bölgesi ilan etti ve ülkeye İngiltere'den giren herkesin varışta iki hafta karantinaya almasını istedi.
İlk olarak Hindistan'da bulunan koronavirüs varyantına bağlı vakalar İngiltere'de tırmanmaya devam ediyor.
Bir Alman hükümeti kaynağı, "Güvenli ilerlemek istiyoruz" dedi.
Reuters'a konuşan kaynak, "Aşılama kampanyasının bu önemli aşamasında, sorunlu mutasyonların girişinden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır." dedi.