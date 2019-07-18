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Almanya'dan Cenk Tosun’a dev talip! Everton’a teklif sunacaklar

Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan Cenk Tosun için Schalke 04’ün resmi teklif yapacağı iddia edildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:25
Almanya'dan Cenk Tosun’a dev talip! Everton’a teklif sunacaklar

2018 yılının ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş'ın Everton'a gönderdiği Cenk Tosun ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Schalke 04’ün önümüzdeki hafta Cenk Tosun için Everton’a resmi teklif sunacağı iddia edildi.

Menajer Sam Allardyce döneminde takıma katılan Cenk, istenen performansa ulaşamamıştı. Everton ile ilgili haberler paylaşan NSNO adlı site, milli futbolcu için önümüzdeki hafta gelecek teklifi açıkladı. Habere göre Alman ekibi Schalke 04, gelecek hafta Cenk Tosun için hazırladığı teklifi İngiliz ekibine sunacak.

Everton'ın da golcü futbolcuyu göndermeye sıcak baktığı ve Beşiktaş'a ödediği bonservisin önemli bir bölümünü geri kazanarak bunu transferde kullanmak istediği ifade edildi. Schalke daha önce de Stuttgart forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ı da renklerine bağlamıştı.

Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 43 maçta 9 gol atarken, 3 de asist yaptı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:25
  1. Beşiktaş
  2. Everton
  3. Cenk Tosun
  4. Schalke 04
  5. Menajer Sam Allardyce
  6. NSNO
  7. Ozan Kabak

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