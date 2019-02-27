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Almanya'dan büyük krize ilişkin itidal çağrısı!

Almanya, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan krize ilişkin her iki ülkeye de itidal çağrısı yaptı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 19:35
Almanya'dan büyük krize ilişkin itidal çağrısı!

Almanya, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerilimin ardından, her iki tarafa da itidal çağrısı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, konuya ilişkin Mali'de yaptığı açıklamada, her iki tarafa itidal çağrısında bulunarak, ''Gerilimin tırmanmamasını ümit ediyorum.'' ifadesini kullandı.

Maas, ayrıca Pakistan'ın teröre karşı mücadelede kararlı olması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da iki ülke arasındaki gerilimin endişeyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, gerilimin yükselmesinin barış ve istikrarı tehlikeye atabileceği uyarısında bulunuldu.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gergilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Çavuşoğlu da çağrı yapmıştı

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.  Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.  Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 19:35
  1. Almanya
  2. Hindistan
  3. Pakistan

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