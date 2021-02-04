Almanya'dan bomba Türkiye itirafı! Yunan rahatsız oldu

Yunan basını, Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in "Son Şans" adlı yeni kitabındaki Türkiye ile ilgili önemli siyasi değerlendirmelerinden rahatsız oldu.

Schröder'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki taleplerinden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceği konusunda Yunanistan'ı uyardığını belirten Yunan basını, Schröder'in kitabından yer alan "Türkiye, Rusya ve Çin dünya siyasetinin en önemli oyuncularıdır. Türkiye artık Doğu Akdeniz'de tartışmasız hakim güçtür" ifadeleri için "Schröder'in şok makalesi", "Yunanistan'a yönelik Alman nefreti" yorumunda bulundu.

Schröder'in kitabından Türkiye ile ilgili satırbaşları şöyle;

"Türkiye Doğu Akdeniz'de hakim güç"

"Batı her zaman Soğuk Savaş mantığıyla hareket eder. Türkiye artık Doğu Akdeniz'de tartışmasız hakim güçtür"

"Türkiye'yi oyalama taktiği kabul edilemez"

"Biz Avrupalılar, özellikle Almanlar, Türkiye'ye ve insanlarına on yıllardır aşağılayıcı bir şekilde davrandık. Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye 1963'te bir ortaklık anlaşması imzaladığından beri, Almanya'dan başka hiç bir ülke AB üyeliği sürecini etkin bir şekilde açmadı. SPD-Yeşiller koalisyonunun son dönemi dışında ülkemizde hiçbir parti dürüst değildi. Kuşkusuz, Almanya'nın 1980'de getirdiği vize rejiminin, göçmen ve mültecilerin hareketini dikkate alarak kaldırılması dikkatle tartılmalıdır. Ama devamlı oyalama taktiği kabul edilemez"

"Suriye'deki savaş Türkiye'nin onayı olmadan çözülemez"

"Suriye'deki savaş bugün Ankara ve Moskova'nın onayı olmadan çözülemez. Türkiye, Suriye'den gelen milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor ve bunu unutmamalıyız. Türk bakanların ve cumhurbaşkanlarının Bonn veya Berlin'in ön odalarında beklemek zorunda kaldığı günler geride kaldı."

Türkiye üretiyor ve satıyor

"Türkiye artık önemli bir savunma sanayisine sahip. İsrail gibi çok az ülke tarafından uygulanan helikopter, TOMA ve insansız hava araçları (İHA) Türk firmaları geliştiriyor, üretiyor ve satıyor. Etkili silah sistemleri Dağlık Karabağ, Suriye, Irak ve Libya'da kullanılmaktadır. Ankara'nın silah endüstrisi ve pek çok ülkenin buna bağımlılığı, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de bölgesel güç olma hedefine hızla yaklaşıyor ve bu kaçınılmaz olarak dünyanın en eski ve en sıcak kriz bölgesi olan Ortadoğu'yu etkiliyor"

Star.com.tr