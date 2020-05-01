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Dünya

Almanya'dan beklenen açıklama geldi: Tedbirler gevşetiliyor

Almanya'da koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla 22 Mart'ta alınan tedbirler kademeli olarak gevşetiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:08:00 -
Almanya'dan beklenen açıklama geldi: Tedbirler gevşetiliyor

Başkent Berlin'de tedbirlerin gevşetilmesi ile sokak ve caddelerde araç ve yaya trafiği yoğunlaştı. Hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Berlin'de uzun süredir kullanılması yasak olan oyun alanları ve parklar yeniden açıldı.

Bilançoda son durum

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 156 olarak açıklandı.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 163 bin 9 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6'ıncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 123 bin 500'ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 623'e çıktı.

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